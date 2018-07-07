В Гедабеке найден труп мужчины, которого, предположительно, убили - ОБНОВЛЕНО

Гедабей. 7 июля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе найден труп человека.

Как передает западное бюро Report, зарегистрированный на территории Дашкасенского района, проживающий в селе Аттапа, Эмин Бадалов Кямал оглы, в вечерные часы неизвестные лица позвали его на улицу.

По словам супруги, после того как мужа увели неизвестные люди она обратилась в полицию. Тело мужчины со следами насилия было обнаруженно на территории села Чайлах.

Тело мужчины было передано по назначению.

У покойного остались жена и двое детей.

По факту ведется расследование.

***23:02

Гедабей. 6 июля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе найден труп человека.

Как передает западное бюро Report, в селе Гюнеш был обнаружен труп жителя Дашкасяна Бадалова Эмина Камал оглы.

Тело мужчины было передано по назначению.

По факту ведется расследование.