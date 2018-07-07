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    В Гедабеке найден труп мужчины, которого, предположительно, убили - ОБНОВЛЕНО

    Гедабей. 7 июля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе найден труп человека.

    Как передает западное бюро Report, зарегистрированный на территории Дашкасенского района, проживающий в селе Аттапа, Эмин Бадалов Кямал оглы, в вечерные часы неизвестные лица позвали его на улицу.

    По словам супруги, после того как мужа увели неизвестные люди она обратилась в полицию. Тело мужчины со следами насилия было обнаруженно на территории села Чайлах.

    Тело мужчины было передано по назначению.

    У покойного остались жена и двое детей.

    По факту ведется расследование.

    ***23:02

    Гедабей. 6 июля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе найден труп человека.

    Как передает западное бюро Report, в селе Гюнеш был обнаружен труп жителя Дашкасяна Бадалова Эмина Камал оглы.

    Тело мужчины было передано по назначению.

    По факту ведется расследование.

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