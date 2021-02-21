В Гедабеке мужчина получил пулевое ранение - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности получения огнестрельного ранения жителем Гедабека

Стали известны подробности получения огнестрельного ранения жителем Гедабека.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, жители села Мискинли Гедабекского района, Гамат Шахмалы оглу Фатуллаев 1978 года рождения и Эльнур Гурбан оглу Тагиев 1990 года рождения вместе отправились охотиться на зайцев. Во время охоты Г.Фатуллаев по неосторожности ранил своего напарника в ногу выстрелом из ружья.

Пострадавший был доставлен в Центральную больницу Гедабекского района, инцидент расследуется.

21:51

Житель Гедабекского района получил ранение из огнестрельного оружия.

Как передает западное бюро Report, житель района Гамят Фатуллаев 1978 года рождения, в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, ранил в ногу Эльнура Тагиева 1990 года рождения.

Пострадавший госпитализирован, по факту ведется расследование.