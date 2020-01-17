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В ГДП выразили отношение к кадрам получения взятки полицейским

​В ГДП выразили отношение к кадрам получения взятки полицейским

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) выразило отношение к распространенной в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлен факт получения взятки сотрудником Дорожно-патрульной службы (ДПС) в Баку.

Как заявил Report начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Кямран Алиев, по факту началось расследование.

"В соответствии с результатами расследования, действиям инспекторов будет дана правовая оценка", - сказал он.

Отметим, что в социальных сетях распространилось видеозапись, на которой видно, как сотрудник ДПС берет взятку у водителя, нарушившего правила при въезде в жилой комплекс "Гоша Парк" на улице Шафаата Мехтиева в Ясамальском районе столицы. 

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