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    В Газахском филиале Бакинского государственного университета произошел пожар

    © Report

    Газах. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском филиале Бакинского государственного университета (БГУ) произошел пожар.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в столовой высшего учебного заведения, на место происшествия прибыли 2 пожарные машины.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в аппарате по изготовлению пирожков. В результате пожара сгорело 3 кв. м кухни.

    Во время пожара в столовой находились работники и студенты, однако сообщается, что пострадавших нет.

    Пожар был потушен.

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