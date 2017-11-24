В Газахском филиале Бакинского государственного университета произошел пожар

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Газах. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Газахском филиале Бакинского государственного университета (БГУ) произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в столовой высшего учебного заведения, на место происшествия прибыли 2 пожарные машины.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в аппарате по изготовлению пирожков. В результате пожара сгорело 3 кв. м кухни.

Во время пожара в столовой находились работники и студенты, однако сообщается, что пострадавших нет.

Пожар был потушен.