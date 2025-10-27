В Гарадагском районе спасен мужчина, застрявший в горах
Происшествия
- 27 октября, 2025
- 08:46
В Службу спасения "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о том, что в горной местности поселка Сангачал Гарадагского района столицы один человек оказался в беспомощном состоянии.
Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что уроженец 2001 года рождения Муса Чингиз оглу Алекперов поднялся на горный участок высотой около 500 метров и, не сумев вернуться обратно, оказался в беспомощном положении.
Благодаря проведенным спасателями мероприятиям, человек, застрявший в горной местности, был спасен.
