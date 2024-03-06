В Гарадагском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня

В Гарадагском районе Баку 18-летнего юношу задержали по подозрению в убийстве.

В Гарадагском районе Баку 18-летнего юношу задержали по подозрению в убийстве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что 6 марта около 02:00 в полицию поступила информация о смерти на территории Гарадагского района Баку Ильхама Сабир оглу Ахвердиева (1998 г.р.) от полученных ножевых ранений.

В рамках опертивно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Мазахир Эльшан оглу Байрамов (2006 г.р.).

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на почве личного конфликта.

По факту ведется расследование.