В Гарадагском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня

В Гарадагском районе Баку 18-летнего юношу задержали по подозрению в убийстве.
Об этом
В ведомстве отметили, что 6 марта около 02:00 в полицию поступила информация о смерти на территории Гарадагского района Баку Ильхама Сабир оглу Ахвердиева (1998 г.р.) от полученных ножевых ранений.
В рамках опертивно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Мазахир Эльшан оглу Байрамов (2006 г.р.).
Согласно предварительной информации, инцидент произошел на почве личного конфликта.
По факту ведется расследование.