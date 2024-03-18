В Гахе задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 100 тыс. манатов

В Гахе задержан подозреваемый в совершении мошенничества 68-летний житель Баку Карлен Искендеров.

В Гахе задержан подозреваемый в совершении мошенничества 68-летний житель Баку Карлен Искендеров.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления К.Искендеров обвиняется в присвоении около 100 тыс. манатов граждан ложными обещаниями устроить их на работу в различные государственные учреждения.

По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

Пострадавших от действий Искендерова граждан просят обратиться в службу 102 Министерства внутренних дел или местное отделение полиции.