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В Гахе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Гахе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые В Гахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
26 мая 2023 г. 11:01
В Гахе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Гахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили северо-западному бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, ДТП произошло на проходящем через село Илису отрезке автомобильной дороги Гах-Илису.

Столкнулись управляемый Фаигом Мамедовым автомобиль марки "ВАЗ-21015" и "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель района Махмуд Байрамлы.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир "ВАЗ-2106". Раненые были госпитализированы.

Несмотря на усилия врачей, М.Байрамлы скончался в больнице, лечение остальных продолжается.

По факту проводится расследование.

Отметим, что водитель автомобиля марки "ВАЗ-21015" Фаиг Мамедов является сотрудником полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

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