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В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей

В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.
Происшествия
20 февраля 2022 г. 15:00
В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники дорожной полиции провели просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda dayanma-durma qaydalarını pozan sürücülər cərimələnib

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