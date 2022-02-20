В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники дорожной полиции провели просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.