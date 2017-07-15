В Гахе пропали без вести невестка и золовка

Гах. 15 июля. REPORT.AZ/ В Гахе вместе с малолетними детьми пропали без вести невестка и золовка.

Как передает северо-западное бюро Report, жители Гахского района Ильгар Исмайлов и Замир Султанов обратились в районное отделение полиции с заявлением о пропаже без вести своих жен Егяны Орудж гызы Султановой 1984 г.р. и Айнур Аскер гызы Исмайловой 1985 г.р, которые 8 июля этого года вышли из дома и не вернулись.

Проживающая в селе Гюллюк Гахского района 33-летняя Егяна Султанова 8 июля в 19:00, когда была дома одна, взяла двухлетнего сына Нахида и ушла в неизвестном направлении. В тот же день в 17:00 проживающая в городе Гах ее родственница 32-летняя Айнур Исмайлова с 6-летней дочкой Сарвиназ вышла из дома и тоже не вернулась.

Видевших их просят связаться с Гахским районным отделением полиции.

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