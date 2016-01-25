В Гахе автомобиль врезался в дерево, водитель получил ожоги - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Состояние водителя, получившего ожоги во время аварии в Гахском районе, оценивается как удовлетворительное.

Об этом Report сообщил врач Гахской районной центральной больницы Вели Исагов.

Врач отметил, что водитель Ибрагим Халилов 1992 года рождения был госпитализирован с ожогами лица 1-2-й степени, обеих ступней 2-3-й степени.

*** 14:33

В Гахе автомобиль врезался в дерево и сгорел, водитель получил тяжелые ожоги.

Как сообщает Report, авария произошла на участке магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящей по территории села Гарабалдыр Гахского района. Житель села Шеки Шекинского района 24-летний Ибрагим Ясин оглу Халилов направлялся на своем автомобиле марки ВАЗ-21015 с государственным номером 33-BE-715 в сторону Шеки, но потеряв управление, врезался в дерево. От силы удара автомобиль загорелся.

На место происшествия были привлечены пожарные машины и личный состав Противопожарной части Гахского района. Во время пожара водитель был один в салоне автомобиля, он получил ожоги различных частей тела. Автомобиль полностью сгорел и пришел в непригодное состояние. Водитель доставлен в Гахскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.