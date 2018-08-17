В Гаджигабуле задержаны лица, занимавшиеся наркоторговлей

Сальяны. 16 августа. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле задержаны лица, продававшие наркотическое вещество – “спайс”.

По сообщению Миль-Муганского бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского РОП, при продаже своему односельчанину Тагиеву Расиму Аллахверди оглу, 1964 года рождения, 0,67 г “спайса”, был задержан житель села Неваи, ранее неоднократно судимый Гусейнов Фарман Джафар оглу, 1963 года рождения.

При обыске у задержанного было обнаружено 0,79 г “спайса”.

Отметим, что регулярное использование "спайса” приводит к психическим отклонениям, навевая суицидальные мысли. По факту ведется расследование.