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В Гаджигабуле при пожаре в грузовике сгорели 14 тонн продуктов питания

В Гаджигабуле при пожаре в грузовике сгорели 14 тонн продуктов питания На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в грузовом автомобиле на 137-м километре дороги Баку-Газах в Гаджигабульском районе.
Происшествия
21 января 2025 г. 23:12
В Гаджигабуле при пожаре в грузовике сгорели 14 тонн продуктов питания

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в грузовом автомобиле на 137-м километре дороги Баку-Газах в Гаджигабульском районе.

Как сообщает Report, на место происшествия были незамедлительно направлены силы районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в прицепе грузовика марки DAF было ликвидировано. Из 21 тонны продуктов питания, находившихся в фуре, сгорело 14 тонн.

Грузовой автомобиль и оставшаяся часть продуктов питания были защищены от огня.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda yük avtomobili yanıb, qoşqusundakı 14 ton qida məhsulu məhv olub

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