В Гаджигабуле микроавтобус попал в ДТП, 8 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Гаджигабуле в Ширванскую больницу с травмами различной степени тяжести обратились 8 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, среди обратившихся 5 женщин (62, 52, 36, 20, 17 лет) и трое мужчин (43, 47 и 14 лет): "Травмы шестерых пострадавших легкие, поэтому их отпустят на амбулаторное лечение. Лечение двух остальных – 62-летней женщины и 43-летнего мужчины продолжается в травматологическом отделении. Их состояние оценивается как стабильно среднетяжелое".

*** 08:40

Установлены личности пострадавших в результате дорожной аварии в Гаджигабульском районе.

Как передает аранское бюро Report, это жители Евлахского района - Шарифова Джамиля Техран гызы 1983 г.р., Мамедли Айтадж Ильхам оглу 2002 г.р., Алиев Джейхун Тариэль оглу 1974 г.р., Мамедли Ясин Ильхам оглу 2005 г.р., Абдуррахманова Нармин Талех гызы 1999 г.р., Алиева Расмия Мустафа гызы 1967 г.р., Ибадов Гани Мехман оглу 1976 г.р. и Хидаятова Гахира Бахрам гызы 1947 г.р.

Пострадавшие размещены в Ширванскую центральную городскую больницу.

*** 08:26

В Гаджигабульском районе микроавтобус попал в аварию.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло на части магистрали Баку-Газах, пролегающей на участке между Муганом и селом Хиля.

Как сообщают очевидцы, не менее 8 человек пострадали в результате аварии. К месту происшествия были привлечены машины скорой помощи Ширвана и Гаджигабула.

По факту ведется расследование.