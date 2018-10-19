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    В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть пешехода

    © "Report"

    Гаджигабул. 19 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на 130-м км магистральной дороги Баку-Газах, в поселке Мугань.

    Автомобиль марки “Mercedes” сбил переходившего дорогу жителя села Удулу, 1950-го года рождения Агаджафара Деньяр оглу Сафаров.

    От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

    Сообщается, что А.Сафаров являлся сотрудником отдела регистрации актов Гражданского состояния Гаджигабульского района.

    По факту ведется расследование.

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