В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть пешехода

Гаджигабул. 19 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на 130-м км магистральной дороги Баку-Газах, в поселке Мугань.
Автомобиль марки “Mercedes” сбил переходившего дорогу жителя села Удулу, 1950-го года рождения Агаджафара Деньяр оглу Сафаров.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Сообщается, что А.Сафаров являлся сотрудником отдела регистрации актов Гражданского состояния Гаджигабульского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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