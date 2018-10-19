В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть пешехода

Гаджигабул. 19 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на 130-м км магистральной дороги Баку-Газах, в поселке Мугань.

Автомобиль марки “Mercedes” сбил переходившего дорогу жителя села Удулу, 1950-го года рождения Агаджафара Деньяр оглу Сафаров.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Сообщается, что А.Сафаров являлся сотрудником отдела регистрации актов Гражданского состояния Гаджигабульского района.

По факту ведется расследование.