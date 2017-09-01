В Габале на территории горного села начался пожар, к тушению пожара будут привлечены вертолеты

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ На территории горного села Абрых Габалинского района начался пожар.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар охватил территорию в 1.5 га.

На данный момент сотрудники министерства, предприятий по охране и восстановлению лесов окрестных районов совместно со Службой пожарной охраны пытаются локализовать пламя. Горная местность, жара и ветер затрудняют процесс тушения пожара.

В ближайшие минуты к работам по локализации пожара будут привлечены вертолеты.

Как сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям, на место пожара прибыли живая сила Государственной противопожарной службы, войска гражданской обороны и северо-западного регионального центра и приступили к работам по тушению пожара.