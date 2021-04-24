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В Физули задержан нарушитель госграницы

В Физули задержан нарушитель госграницы По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия
Происшествия
24 апреля 2021 г. 11:46
В Физули задержан нарушитель госграницы

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения надежной охраны государственной границы Азербайджана, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 21 апреля на территории пограничной заставы "Горадиз" погранвойск ГПС близ села Ашагы Яглывенд Физулинского района при попытке незаконного пересечения госграницы из Азербайджана в направлении Ирана был задержан гражданин нашей страны Абдурахманов Азер Фаррух оглу 1981 г.р.

В ходе расследования было установлено, что ранее неоднократно судимый А.Абдурахманов намеревался пересечь государственную границу с целью контрабанды наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə sərhədi pozmağa cəhd göstərən şəxs saxlanılıb

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