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В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов

В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов Сотрудники отдела полиции Физулинского района провели очередное мероприятие
Происшествия
19 апреля 2021 г. 13:21
В Физули обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов

На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, на заброшенных военных позициях на освобожденных территориях района были обнаружены и переданы по назначению 1 пулемет, 5 автоматов, 14 ручных гранат, 42 минометных снаряда, 15 гранатометных снарядов, 47 магазинов к автоматам, 5788 пуль различного калибра и другие боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə xeyli sayda silah-sursat aşkarlandı

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