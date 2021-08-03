В Физули нарушители госграницы Азербайджана задержаны с наркотиками

Пограничная застава погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенная на территории села Бала Бахманли Физулинского района, была поднята по тревоге после обнаружения признаков нарушения государственной границы.

Пограничная застава погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенная на территории села Бала Бахманли Физулинского района, была поднята по тревоге после обнаружения признаков нарушения государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, в результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий, на территории села Араз-Зергер Физулинского района были задержаны двое подозреваемых, которые, забрав с территории два свертка, попытались скрыться с места происшествия на автомобиле марки "Toyota Camry".

Установлены личности водителя и пассажира, ими оказались гражданин России, житель Москвы Велиев Гусейн Велихан оглу 1977 г.р. и житель города Гаджигабул Мамиев Теймур Адиль оглу 1976 г.р. При осмотре в свертках были обнаружены 14 кг. 500 гр. наркотических веществ (8200 гр. марихуаны, 4200 гр. героина, 2100 гр. метамфетамина) и 690 единиц психотропного вещества "Метадон-40".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.