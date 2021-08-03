О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Физули нарушители госграницы Азербайджана задержаны с наркотиками

В Физули нарушители госграницы Азербайджана задержаны с наркотиками Пограничная застава погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенная на территории села Бала Бахманли Физулинского района, была поднята по тревоге после обнаружения признаков нарушения государственной границы.
Происшествия
3 августа 2021 г. 10:54
В Физули нарушители госграницы Азербайджана задержаны с наркотиками
0 : 00
0 : 00

Пограничная застава погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенная на территории села Бала Бахманли Физулинского района, была поднята по тревоге после обнаружения признаков нарушения государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, в результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий, на территории села Араз-Зергер Физулинского района были задержаны двое подозреваемых, которые, забрав с территории два свертка, попытались скрыться с места происшествия на автомобиле марки "Toyota Camry".

Установлены личности водителя и пассажира, ими оказались гражданин России, житель Москвы Велиев Гусейн Велихан оглу 1977 г.р. и житель города Гаджигабул Мамиев Теймур Адиль оглу 1976 г.р. При осмотре в свертках были обнаружены 14 кг. 500 гр. наркотических веществ (8200 гр. марихуаны, 4200 гр. героина, 2100 гр. метамфетамина) и 690 единиц психотропного вещества "Метадон-40".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian citizen detained in Fuzuli for violating Azerbaijani border - PHOTO
Версия на азербайджанском языке Füzulidə Azərbaycan sərhədini pozan Rusiya vətəndaşı saxlanılıb - FOTO

Другие новости из категории

Из-за нарушения правил проведения свадебных церемоний отшрафованы 89 человек
Из-за нарушения правил проведения свадебных церемоний отшрафованы 89 человек
3 августа 2021 г. 10:41
В Баку выявлены нарушения правил карантина в известном ночном клубе
В Баку выявлены нарушения правил карантина в известном ночном клубе
3 августа 2021 г. 09:54
В Кюрдаханы произошло тяжелое ДТП
В Кюрдаханы произошло тяжелое ДТП
3 августа 2021 г. 03:32
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
2 августа 2021 г. 22:14
В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела
В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела
2 августа 2021 г. 20:05
Замминистра: Азербайджанским пожарным удастся ликвидировать пожар в кратчайшие сроки
Замминистра: Азербайджанским пожарным удастся ликвидировать пожар в кратчайшие сроки
2 августа 2021 г. 19:12
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
2 августа 2021 г. 18:02
В Ярдымлы разгорелся лесной пожар
В Ярдымлы разгорелся лесной пожар
2 августа 2021 г. 17:37
Глава МВД Грузии: Убийство азербайджанского блогера исключается
Глава МВД Грузии: Убийство азербайджанского блогера исключается
2 августа 2021 г. 16:53
В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом
В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом
2 августа 2021 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi