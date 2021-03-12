В Физули найдены боеприпасы

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отделения полиции, были обнаружены 20 противотанковых управляемых ракетных комплексов “SPIKE”, 2 противотанковых ракетных комплекса “SPG-9”, 11 противопехотных ракетных комплексов различных марок, 2 гранатомета, 78 снарядов, 6 прикладов автоматов и 330 пулеметных пуль.