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В Физули найдены боеприпасы 

В Физули найдены боеприпасы  Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
12 марта 2021 г. 16:54
В Физули найдены боеприпасы 
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Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отделения полиции, были обнаружены 20 противотанковых управляемых ракетных комплексов “SPIKE”, 2 противотанковых ракетных комплекса “SPG-9”, 11 противопехотных ракетных комплексов различных марок, 2 гранатомета, 78 снарядов, 6 прикладов автоматов и 330 пулеметных пуль.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə silah-sursat aşkarlandı

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