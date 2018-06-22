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    В филиале торговой сети Bravo жестоко избили продавца

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/  В одном из филиалов сети маркетов Bravo был жестоко избит продавец. Как сообщает Report, инцидент произошел в филиале торговой сети в Насиминском районе, по проспекту Бюльбюля. 

    Согласно информации, Панах Рауф оглы Русанов 1993 г.р., работающий в качестве продавца в маркете, повздорил с работниками фирмы, снабжающими филиал продуктами. 

    Вскоре конфликт перерос в рукопашную, после чего Русанов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    В связи с фактом сотрудники Управления полиции Насиминского района были привлечены на место происшествия. Ведется расследование. 

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