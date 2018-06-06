В Европейский суд представлены видеоматериалы о пытках взятых в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Есть некоторые новшества в деле Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники армянами в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, в Европейский суд по правам человека направлены соответствующие документы:

"Коммуникационные работы с Европейским судом продолжаются. Мы тоже выразим отношение к приобретенным нами документам. Работы проводятся своевременно. Надеюсь, что в ближайшие месяцы в Европейском суде примут положительное решение. Считаю, что нужно покончить с незаконным арестом наших граждан. Ущемлено их право свободного передвижения на нашей территории. Европейский суд должен признать их права".

А.Багиров отметил, что в Европейский суд были представлены документы и видеоматериалы о пытках взятых в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.