В Евлахе женщина из Мингячевира получила ножевые ранения

22 июля, 2018 10:08

https://report.az/storage/news/634891dabfb50c4e3cf18606b8c209c3/44376030-b1d1-498a-b769-9970b8943742_292.jpg Евлах. 22 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла поножовщина. Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Ханабад. Таким образом, жительница города Мингячевир Мирзалиева Шабнам Намиг гызы (1993 г.р.) получила травмы в саду. Одно ранение было получено в области живота, другое в области руки. Раненая женщина была помещена в больницу. Причины случившегося пока неизвестны. По факту ведется расследование.

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