В Евлахе женщина из Мингячевира получила ножевые ранения

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Евлах. 22 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла поножовщина.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Ханабад.
Таким образом, жительница города Мингячевир Мирзалиева Шабнам Намиг гызы (1993 г.р.) получила травмы в саду. Одно ранение было получено в области живота, другое в области руки. Раненая женщина была помещена в больницу.
Причины случившегося пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости