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    В Евлахе женщина из Мингячевира получила ножевые ранения

    Евлах. 22 июля. REPORT.AZ/ В Евлахе произошла поножовщина.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Ханабад.

    Таким образом, жительница города Мингячевир Мирзалиева Шабнам Намиг гызы (1993 г.р.) получила травмы в саду. Одно ранение было получено в области живота, другое в области руки. Раненая женщина была помещена в больницу.

    Причины случившегося пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

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