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В Евлахе взорвалась кассетная бомба, есть погибший

В Евлахе взорвалась кассетная бомба, есть погибший В Евлахском районе в результате взрыва кассетной бомбы, сброшенной армянами во время Отечественной войны, погиб один человек
Происшествия
2 февраля 2022 г. 12:13
В Евлахе взорвалась кассетная бомба, есть погибший

В Евлахском районе в результате взрыва кассетной бомбы, сброшенной армянами во время Отечественной войны, погиб один человек.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел утром в поселке Аран.

Житель поселка, 26-летний Исмаил Микаилов скончался от полученных травм при взрыве кассетной бомбы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Тело погибшего доставлено в Евлахский филиал Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения для проведения экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на английском языке One killed as cluster bomb explodes in Azerbaijan's Yevlakh
Версия на азербайджанском языке Yevlaxda kasetli bomba partlayıb, ölən var

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