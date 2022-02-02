В Евлахе взорвалась кассетная бомба, есть погибший

В Евлахском районе в результате взрыва кассетной бомбы, сброшенной армянами во время Отечественной войны, погиб один человек.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел утром в поселке Аран.
Житель поселка, 26-летний Исмаил Микаилов скончался от полученных травм при взрыве кассетной бомбы.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Тело погибшего доставлено в Евлахский филиал Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения для проведения экспертизы.
По факту возбуждено уголовное дело.