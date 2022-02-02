В Евлахе взорвалась кассетная бомба, есть погибший

В Евлахе взорвалась кассетная бомба, есть погибший

В Евлахском районе в результате взрыва кассетной бомбы, сброшенной армянами во время Отечественной войны, погиб один человек

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В Евлахском районе в результате взрыва кассетной бомбы, сброшенной армянами во время Отечественной войны, погиб один человек. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел утром в поселке Аран. Житель поселка, 26-летний Исмаил Микаилов скончался от полученных травм при взрыве кассетной бомбы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тело погибшего доставлено в Евлахский филиал Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения для проведения экспертизы. По факту возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке One killed as cluster bomb explodes in Azerbaijan's Yevlakh