В Евлахе волки напали на частное хозяйство

Евлах. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе волки напали на частное хозяйство.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Танрыгуллар.

Напавшие на частное хозяйство Насира Мусиф оглу Мамедова хищники загрызли 5 голов и ранили 10 голов мелкого рогатого скота.

Затем волки разбили стекла на веранде и пытались проникнуть в дом. Однако хозяева воспрепятствовали этому.

На место происшествия прибыли сотрудники Ветеринарного управления Евлахского района.