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    В Евлахе волки напали на частное хозяйство

    Евлах. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе волки напали на частное хозяйство.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Танрыгуллар.

    Напавшие на частное хозяйство Насира Мусиф оглу Мамедова хищники загрызли 5 голов и ранили 10 голов мелкого рогатого скота.

    Затем волки разбили стекла на веранде и пытались проникнуть в дом. Однако хозяева воспрепятствовали этому.

    На место происшествия прибыли сотрудники Ветеринарного управления Евлахского района. 

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