 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Евлахе на свалке обнаружили 2 противотанковых реактивных снаряда

    На территорию привлечена специальная мобильная группа быстрого реагирования ANAMA

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вчера на территории села Юхары Саламабад Евлахского района обнаружено 2 снаряда.

    Как передает Report, об этом сообщил ANAMA Центр управления кризисными ситуациями МЧС и служба "102" МВД.

    Согласно данным, в связи с этим мобильная группа быстрого реагирования Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA), выехала на место находки.

    На вышеупомянутой территории сотрудниками агентства был проведен осмотр. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 2 противотанковых реактивных снаряда (РПГ-18). Найденные снаряды были перевезены в центр утилизации агентства.

    Специалисты осмотрели еще 150 кв. м. прилегающих территорий, никаких опасных предметов больше не было обнаружено. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi