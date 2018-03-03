В Евлахе на свалке обнаружили 2 противотанковых реактивных снаряда

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вчера на территории села Юхары Саламабад Евлахского района обнаружено 2 снаряда.

Как передает Report, об этом сообщил ANAMA Центр управления кризисными ситуациями МЧС и служба "102" МВД.

Согласно данным, в связи с этим мобильная группа быстрого реагирования Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA), выехала на место находки.

На вышеупомянутой территории сотрудниками агентства был проведен осмотр. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 2 противотанковых реактивных снаряда (РПГ-18). Найденные снаряды были перевезены в центр утилизации агентства.

Специалисты осмотрели еще 150 кв. м. прилегающих территорий, никаких опасных предметов больше не было обнаружено.