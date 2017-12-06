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    В Евлахе на годовалого ребенка упал телевизор

    У получившей тяжелую черепно-мозговую травму ребенка также сломана правая нога

    Евлах. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе малолетний ребенок получил повреждение.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в деревне Малбиняси.

    На жительницу села Мамедзаде Лейлу Зюльфи гызы 2016 г.р. упал телевизор. В результате ребенок получил повреждение.

    Она была доставлена в центральную больницу Бардинского района. Врачи отметили, что у получившей тяжелую черепно-мозговую травму ребенка также сломана правая нога.

    Состояние Л. Мамедзаде оценивается как среднетяжелое. 

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