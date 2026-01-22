В Евлахе 5 членов одной семьи отравились угарным газом
Происшествия
- 22 января, 2026
- 09:22
В Евлахе пять членов одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает западное бюро Report, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Однако спасти жизнь одного из них - Магомеда Исмаилова, 1959 года рождения, не удалось.
В больницу после отравления угарным газом были доставлены Панах Исмаилов (1987 г.р.), Исмаил Исмаилзаде (2005 г.р.), Махир Исмаилзаде (1982 г.р.) и Гюльнар Исмаилзаде (2007 г.р.). Состояние одного оценивается как тяжелое.
По факту проводится расследование.
