    В Евлахе 5 членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 09:22
    В Евлахе пять членов одной семьи отравились угарным газом.

    Как сообщает западное бюро Report, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Однако спасти жизнь одного из них - Магомеда Исмаилова, 1959 года рождения, не удалось.

    В больницу после отравления угарным газом были доставлены Панах Исмаилов (1987 г.р.), Исмаил Исмаилзаде (2005 г.р.), Махир Исмаилзаде (1982 г.р.) и Гюльнар Исмаилзаде (2007 г.р.). Состояние одного оценивается как тяжелое.

    По факту проводится расследование.

    угарный газ отравление Евлах
