İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:09
    Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var

    Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, onlardan 1959-cu il təvəllüdlü Məhəmməd İsmayılovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Dəm qazından zəhərlənərək xəstəxanaya çatdırılanlar- 1987-ci il təvəllüdlü Pənah İsmayılov, 2005-ci il təvəllüdlü İsmayıl İsmayılzadə, 1982-ci il təvəllüdlü Mahir İsmayılzadə və 2007-ci il təvəllüdlü Gülnar İsmayılzadədir. Onlara tibbi yardım göstərilib, birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yevlax dəm qazı ölüm Kütləvi zəhərlənmə
    В Евлахе 5 членов одной семьи отравились угарным газом

    Son xəbərlər

    09:29

    Sumqayıtda 1 ailənin 4 üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    09:29

    Saleh Məmmədov Xızıda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    09:29

    Bakıda 25 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:27

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçiriləcək

    Futbol
    09:15

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu bir göstəricidə ilk "5-lik"də qərarlaşıb

    Futbol
    09:09

    Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var

    Hadisə
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futbol
    09:00

    Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil haqqı xərcləri dövlət hesabına qarşılanacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti