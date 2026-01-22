Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 09:09
Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, onlardan 1959-cu il təvəllüdlü Məhəmməd İsmayılovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Dəm qazından zəhərlənərək xəstəxanaya çatdırılanlar- 1987-ci il təvəllüdlü Pənah İsmayılov, 2005-ci il təvəllüdlü İsmayıl İsmayılzadə, 1982-ci il təvəllüdlü Mahir İsmayılzadə və 2007-ci il təvəllüdlü Gülnar İsmayılzadədir. Onlara tibbi yardım göstərilib, birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
