В этом году в Азербайджане в ДТП погибли 190 пешеходов

Раскрыто количество дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане за последние 8 месяцев.

Раскрыто количество дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане за последние 8 месяцев.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП), за 8 месяцев текущего года 41% дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории республики, составили наезды на пешеходов.

В результате погибли 190 человек, 267 получили ранения.

Больше всего аварий, зарегистрированных по городу Баку, то есть 56,4%, составили случаи наезда на пешеходов, в результате которых 80 человек погибли, 107 получили ранения.