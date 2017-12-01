В этом году в Азербайджане было зарегистрировано 437 фактов заражения ВИЧ

© Report/ Elshan Baba

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ За 10 месяцев этого года в Азербайджане зарегистрировано 437 новых фактов заражения ВИЧ-инфекцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом организационно-методических работ Республиканского центра борьбы со СПИД министерства здравоохранения Эльданиз Мурадов.

Он отметил, что из них 431 (98,6%) человек - граждане Азербайджана, 6 (1,4%) человек - иностранцы: "Из зарегистрированных 431 гражданина Азербайджана 275 (63,8%) - мужчины, 156 (36,2%) - женщины. Среди зараженных 50 человек в возрасте старше 50 лет. В целом, на 1 декабря этого года в центре официально зарегистрировано 5 549 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией. Из них 71,4% (3 962) - мужчины, 28,6% (1 587) - женщины".