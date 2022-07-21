К дисциплинарной ответственности привлечены 4 сотрудника военной прокуратуры

В первом полугодии 2022 года за допущенные в служебной деятельности недостатки и нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 сотрудника военной прокуратуры.

В первом полугодии 2022 года за допущенные в служебной деятельности недостатки и нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 сотрудника военной прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом сообщил военный прокурор Ханлар Велиев на заседании коллегии военной прокуратуры.

"В центре внимания также находится дальнейшее укрепление служебной, исполнительной и трудовой дисциплины в органах военной прокуратуры, обеспечено принятие соответствующих мер против любых выявленных в этой сфере недостатков и нарушений с позиции принципиальности", - добавил он.