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    В этом году Главным управлением по борьбе с коррупцией 29 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности

    Управление рассмотрело 3656 обращений граждан© Report.az

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В течение первых 6 месяцев текущего года со стороны Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики было рассмотрено 3656 обращений граждан.

    Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии заявил  начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев.

    Он также добавил, что были исследованы 125 материалов уголовного характера: "По 75 (60%) из этих материалов возбуждено уголовное дело, по 50 (40%) материалам составлены другие прокурорские акты, 29 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности".

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