Члены Национальной превентивной группы омбудсмена побывали в Бакинском СИЗО

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) побывали в Бакинском СИЗО.

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) побывали в Бакинском СИЗО.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Во время посещения, в котором также принял участие врач, в конфиденциальном порядке были проведены встречи с лицами, содержащимися в учреждении, в том числе с Алескером Мамедли, Русланом Иззатли, Авазом Зейналлы, Ульви Гасанлы, Севиндж Аббасовой, Наргиз Абсаламовой, Эльнарой Гасымовой, Хафизом Бабалы, Имраном Велиевым и Теймуром Керимовым, в ходе которых были изучены условия содержания и состояние здоровья, заслушаны обращения.