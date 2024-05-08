В Ширване по подозрению в мошенничестве задержан житель Баку

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции задержали по подозрению в мошенничестве жителя столицы Садуллу Сейфуллаева.
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Было установлено, что С.Сейфуллаев путем мошенничества присвоил денежные средства в размере 28 тыс. манатов, обещав потерпевшему, что поможет ему в освобождении из мест лишения свободы родственника.
По факту в Ширванском ГОП возбуждено уголовное дело, С.Сейфуллаев арестован решением суда. Граждане, пострадавшие от его противоправных действий могут обратиться в полицию, указали в ведомстве.