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Бакинские полицейские задержали наркокурьеров с 15 кг марихуаны

Бакинские полицейские задержали наркокурьеров с 15 кг марихуаны
Происшествия
8 мая 2024 г. 19:40
Бакинские полицейские задержали наркокурьеров с 15 кг марихуаны

В Баку задержаны Мухаммед Керимов и ранее судимый Мирдамат Агаев по подозрению в хранении и перевозке наркотических веществ.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

При обыске у них было обнаружено 15 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами. Задержанные признались, что забрали наркотики на территории Гарадагского района Баку, а об их местонахождении им сообщил гражданин Ирана по имени Али, с которым они познакомились в социальных сетях.

По предложению наркоторговца Агаев и Керимов должны были выступить в качестве курьеров и доставить наркотики по нескольким адресам в столице.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda İran vətəndaşının narkokuryerləri həbs olunub

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