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Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева

Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева Верховный суд принял решение по уголовному делу бывшего начальника ликвидированного Главного следственного управления Министерства национальной безопасности Мовлама Шихалиева и других лиц.
Происшествия
8 мая 2024 г. 13:57
Верховный суд принял решение по уголовному делу экс-генерала Мовлама Шихалиева

Верховный суд принял решение по уголовному делу бывшего начальника ликвидированного Главного следственного управления Министерства национальной безопасности Мовлама Шихалиева и других лиц.

Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Назима Мовсумова не были удовлетворены кассационная жалоба и протест прокурора на решение суда по уголовному делу бывшего генерала.

Напомним, что приговором Бакинского военного суда М.Шихалиев был приговорен к 12 годам лишения свободы. Кроме того, конфисковано имущество, оформленное на его имя и на имя членов его семьи. Суд вынес решение о передаче имущества государству.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmədə sabiq general Mövlam Şıxəliyevin cinayət işi üzrə qərar qəbul olunub

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