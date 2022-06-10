В Джебраиле столкнулись два автомобиля, есть погибший

В Джебраильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Джебраильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Инцидент произошел 9 июня около 18:00 на территории села Гумлаг.

Столкнулись автомобиль марки "Нива", которым управлял Замик Алиев, и автомобиль марки Great Wall Wingle, за рулем которого находился Р.Исаев. В результате ДТП З.Алиев погиб на месте, его пассажир и водитель второго автомобиля госпитализированы.

Расследование проводится Джебраильским районным отделом полиции.