Наверх

В Джалилабаде задержаны родственники-наркодилеры

​В Джалилабаде задержаны родственники-наркодилеры

Сотрудники правоохранительных органов Джалилабадского района изъяли из незаконного оборота более 6 килограмм наркотиков.

Об этом Report сообщили в Лянкаранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей в отделение полиции информации, на территории района был остановлен автомобиль марки Range Rover, управляемый жителем Евлахского района, ранее судимым Эльшадом Гусейнли. В автомобиле также находился родственник водителя Самир Искендеров.

В ходе досмотра автомобиля было обнаружено и изъято 4 килограмма 190 граммов героина и более двух килограммов опиума.

Выявлено, что задержанные приобрели наркотическое средство у гражданина Исламской Республики Иран, личность которого пока не установлена.

Расследование продолжается.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!