В Джалилабаде убит 18-летний парень

Джалилабад. 11 января. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло убийство.

Как сообщает региональное бюро Report, случай зарегистрирован вчера вечером в районном центре.

Согласно информации, житель города Джалилабад Абдуллаев Эмин Эльман оглу 1999 года рождения, проживающий по адресу проспект Азербайджан 17, получил удар ножом в сердце. Он скончался по дороге в Джалилабадскую районную центральную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Сообщается, что Э.Абдуллаев был студентом университета.