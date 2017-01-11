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    В Джалилабаде убит 18-летний парень

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

    Джалилабад. 11 января. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло убийство. 

    Как сообщает региональное бюро Report, случай зарегистрирован вчера вечером в районном центре. 

    Согласно информации, житель города Джалилабад Абдуллаев Эмин Эльман оглу 1999 года рождения, проживающий по адресу проспект Азербайджан 17,  получил удар ножом в сердце. Он скончался по дороге в Джалилабадскую районную центральную больницу. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Сообщается, что Э.Абдуллаев был студентом университета. 

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