В Джалилабаде селевые потоки разрушили два моста - ФОТО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Наблюдающиеся в последние дни в Джалилабадском районе интенсивные осадки привели к нежелательным последствиям.

Как сообщает Report, в районном селе Албалан сель разрушил два моста. В результате полностью оборвалась связь между двумя частями села. Сотрудники МЧС и Исполнительной власти Джалилабадского района осмотрели место происшествия и эвакуировали жильцов, чьи дома были затоплены.

Селевые потоки также нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. Принадлежащие гражданам посевные участки и деревья остались под водой. Чтобы уберечь свои дома и хозяйства от возможных последствий селя сельчане копают арыки. Обеспечивающий село Албалан электричеством трансформатор также остался под водой, в результате село осталось без света.

Селевые потоки также смыли основную дорогу в селе Агдаш, расположенном в 10 км от районного центра.

Проливные дожди в районе до сих пор не прекратились.