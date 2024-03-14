В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП

На автомобильной дороге Алят-Астара произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили в пресс-службе ГУГДП в ответ на запрос муганского бюро Report, авария произошла на участке дороги в районе города Гёйтепе Джалилабадского района.
Легковой автомобиль марки Hyundai Getz во время движения врезался в остановившийся на дороге из-за неисправности автомобиль марки Mercedes.
В результате стоявший возле машины водитель Mercedes, житель Лянкяранского района Шамиль Сули оглу Мирзаев (1957 г.р.) получил травмы и скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.