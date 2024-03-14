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В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП

В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП На автомобильной дороге Алят-Астара произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
14 марта 2024 г. 19:38
В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП

На автомобильной дороге Алят-Астара произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе ГУГДП в ответ на запрос муганского бюро Report, авария произошла на участке дороги в районе города Гёйтепе Джалилабадского района.

Легковой автомобиль марки Hyundai Getz во время движения врезался в остановившийся на дороге из-за неисправности автомобиль марки Mercedes.

В результате стоявший возле машины водитель Mercedes, житель Лянкяранского района Шамиль Сули оглу Мирзаев (1957 г.р.) получил травмы и скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.

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