В Джалилабаде отравились три женщины

Джалилабад. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошли случаи отравления.

Как сообщает аранское бюро Report, вечером три жительницы села Гаразенджир были доставлены в Центральную больницу Джалилабадского района с диагнозом отравления. Ими оказались 21-летняя Нуриева Тюркан Бахтияр гызы, Аббасова Сабина Нуреддин гызы и Байрамова Зульфия Бахтияр гызы.

Все трое пострадавших после оказания первой медицинской помощи были помещены в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.