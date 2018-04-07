В Джалилабаде отравились три женщины

Джалилабад. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошли случаи отравления.
Как сообщает аранское бюро Report, вечером три жительницы села Гаразенджир были доставлены в Центральную больницу Джалилабадского района с диагнозом отравления. Ими оказались 21-летняя Нуриева Тюркан Бахтияр гызы, Аббасова Сабина Нуреддин гызы и Байрамова Зульфия Бахтияр гызы.
Все трое пострадавших после оказания первой медицинской помощи были помещены в отделение реанимации.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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