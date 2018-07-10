В Джалилабаде неизвестные пытались повторно ограбить один и тот же магазин - ФОТО

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Джалилабад. 10 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе неизвестные пытались повторно ограбить один и тот же магазин.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в районном селе Кязымабад.

Вечером неизвестные пытались с помощью специальных инструментов взломать дверь магазина Соны Агаевой и проникнуть в помещение.

Злоумышленникам не удалось сломать один из замков, поэтому они попытались разобрать камни на крыше магазина. Однако, не осуществив задуманное, грабители покинули территорию, оставив все используемые при взломе инструменты.

По словам владелицы магазина Соны Агаевой, хотя на этот раз грабителям не удалось проникнуть в помещение, ранее произошел аналогичный инцидент, в результате которого ей был нанесен материальный ущерб в размере около 3 тыс манатов.

Полиция информирована о случившемся. Расследования по выявлению преступников продолжаются.