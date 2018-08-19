В Джалилабаде на свадьбе произошла массовая драка, есть пострадавшие

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Джалилабад. 19 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе на двух свадьбах произошла массовая драка.

Как сообщает муганское бюро Report, первый инцидент произошел на территории села Узунтепе.

На свадьбе в селе Узунтепе были избиты Гасанов Шамхал Ильхам оглы (1994-го г.р.) и Гасанов Адем Ильхам оглы (1997-го г.р.).

Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Еще одна драка была зафиксирована в городе Гейтяпя Джалилабадского района. 1984-го года рождения Аллахвердиев Турал Аяр оглы получил ранение во время драки.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь в больнице.

По обоим фактам проводится расследование.