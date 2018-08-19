В Джалилабаде на свадьбе произошла массовая драка, есть пострадавшие

Джалилабад. 19 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе на двух свадьбах произошла массовая драка.
Как сообщает муганское бюро Report, первый инцидент произошел на территории села Узунтепе.
На свадьбе в селе Узунтепе были избиты Гасанов Шамхал Ильхам оглы (1994-го г.р.) и Гасанов Адем Ильхам оглы (1997-го г.р.).
Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
Еще одна драка была зафиксирована в городе Гейтяпя Джалилабадского района. 1984-го года рождения Аллахвердиев Турал Аяр оглы получил ранение во время драки.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь в больнице.
По обоим фактам проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости