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    В Джалилабаде на свадьбе произошла массовая драка, есть пострадавшие

    © Report

    Джалилабад. 19 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе на двух свадьбах произошла массовая драка.

    Как сообщает муганское бюро Report, первый инцидент произошел на территории села Узунтепе.

    На свадьбе в селе Узунтепе были избиты Гасанов Шамхал Ильхам оглы (1994-го г.р.) и Гасанов Адем Ильхам оглы (1997-го г.р.).

    Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

    Еще одна драка была зафиксирована в городе Гейтяпя Джалилабадского района. 1984-го года рождения Аллахвердиев Турал Аяр оглы получил ранение во время драки.

    Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь в больнице.

    По обоим фактам проводится расследование.

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