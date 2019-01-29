В Джалилабаде молодая женщина пыталась совершить суицид

https://report.az/storage/news/e23eb0e4e6e4279e34e677ddd42af5b0/2fa5a30f-b83e-429e-860a-e67e27157a56_292.jpg
Джалилабад. 29 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде совершена попытка суицида.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент отмечен в селе Бадамагадж.
Местная жительница И.А. 1996 г.р. пыталась повеситься в собственном доме.
Своевременно пришедшие на помощь близкие И.А. доставили молодую женщину в больницу.
Врачам удалось спасти ей жизнь.
Согласно информации, пытавшаяся покончить с собой женщина замужем, у нее один ребенок.
Причина попытки суицида пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости