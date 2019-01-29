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    В Джалилабаде молодая женщина пыталась совершить суицид

    Врачам удалось спасти ей жизнь

    Джалилабад. 29 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде совершена попытка суицида. 

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент отмечен в селе Бадамагадж. 

    Местная жительница И.А. 1996 г.р. пыталась повеситься в собственном доме.  

    Своевременно пришедшие на помощь близкие И.А. доставили молодую женщину в больницу.  

    Врачам удалось спасти ей жизнь. 

    Согласно информации, пытавшаяся покончить с собой женщина замужем, у нее один ребенок. 

    Причина попытки суицида пока неизвестна. 

    По факту ведется расследование. 

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