В Джалилабаде молодая женщина пыталась совершить суицид

Врачам удалось спасти ей жизнь

29 января, 2019 15:58

https://report.az/storage/news/e23eb0e4e6e4279e34e677ddd42af5b0/2fa5a30f-b83e-429e-860a-e67e27157a56_292.jpg Джалилабад. 29 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде совершена попытка суицида. Как сообщает муганское бюро Report, инцидент отмечен в селе Бадамагадж. Местная жительница И.А. 1996 г.р. пыталась повеситься в собственном доме. Своевременно пришедшие на помощь близкие И.А. доставили молодую женщину в больницу. Врачам удалось спасти ей жизнь. Согласно информации, пытавшаяся покончить с собой женщина замужем, у нее один ребенок. Причина попытки суицида пока неизвестна. По факту ведется расследование.

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