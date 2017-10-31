В Джалилабаде молодая женщина повесилась на почве семейного конфликта

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Джалилабад. 31 октября. REPORT.AZ/ В селе Гёйтепе Джалилабадского района зафиксирован факт суицида.

Как сообщает Report, Гюльнар Айдын гызы Бахрамова 1986 г.р. повесилась веревкой у себя дома. Инцидент произошел на почве семейного конфликта. Тело девушки передано в джалилабадское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В Прокуратуре Джалилабадского района открыто уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства). Идет следствие.