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    В Джалилабаде молодая женщина повесилась на почве семейного конфликта

    Факт зафиксирован в селе Гёйтепе© REPORT

    Джалилабад. 31 октября. REPORT.AZ/ В селе Гёйтепе Джалилабадского района зафиксирован факт суицида. 

    Как сообщает Report, Гюльнар Айдын гызы Бахрамова 1986 г.р. повесилась веревкой у себя дома. Инцидент произошел на почве семейного конфликта. Тело девушки передано в джалилабадское отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    В Прокуратуре Джалилабадского района открыто уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства). Идет следствие. 

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