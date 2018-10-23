Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в движении поездов в Бакинском метрополитене возникли проблемы.

Как сообщает Report, поезд, следовавший в направлении "Дарнагюль"-"Ази Асланов", задержался на 12 минут.

Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил Report факт задержки:

"На станции "Нефтчиляр" возникла проблема с поездом № 38. Он опоздал примерно на 5 минут. С учетом интервалов на станции "28 Мая" и других станциях, общее время задержки увеличилось до 11-12 минут".

Что касается задержки на станции "Низами", представитель метрополитена пояснил, что, согласно правилам, если поезд прибывает на станцию раньше намеченного времени, по указанию диспетчера он может простоять несколько минут для обеспечения движения других поездов в туннеле.