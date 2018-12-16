В ДТП в Сальяне погиб человек

В ДТП в Сальяне погиб человек

16 декабря, 2018 09:32

https://report.az/storage/news/6f7e74054802000463541e6c0a54ed36/0e761bb1-005c-4572-8808-88b2459db6e7_292.jpg Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Хыдырлы. Автомобиль марки "Hyundai" врезался в "Оpel" который ехал спереди. В результате, водитель "Hyundai" Рагимов Ялчын (1979) скончался на месте происшествия. По факту ведется расследование. Ранее в Имишли нетрезвый водитель тяжело пострадал в результате аварии.

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