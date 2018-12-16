В ДТП в Сальяне погиб человек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Хыдырлы.
Автомобиль марки "Hyundai" врезался в "Оpel" который ехал спереди. В результате, водитель "Hyundai" Рагимов Ялчын (1979) скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
Ранее в Имишли нетрезвый водитель тяжело пострадал в результате аварии.
Valeh DadaşovАвтор новости