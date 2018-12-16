 Наверх

В ДТП в Сальяне погиб человек

В ДТП в Сальяне погиб человек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сальянском районе в результате ДТП погиб один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Хыдырлы.

Автомобиль марки "Hyundai" врезался в "Оpel" который ехал спереди. В результате, водитель "Hyundai" Рагимов Ялчын (1979) скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

Ранее в Имишли нетрезвый водитель тяжело пострадал в результате аварии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!