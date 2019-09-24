В ДТП в Евлахе погиб родственник известных ханенде

Погибший и раненые в результате ДТП в Евлахском районе являются родственниками известных ханенде.

Как сообщает Report, погибший в аварии Мовсум Мамедкеримов 1957 г.р. является супругом сестры народных артисток Гюльяз и Гюльянаг Мамедовых.

По информации, раненые при ДТП Али и Махал Мамедкеримовы - сыновья Мовсума Мамедкеримова.

Ранее занимавшийся врачебной деятельностью М.Мамедкеримов работал заведующим Мингячерским филиалом компании "Avromed".

Гюльяз Мамедова подтвердила информацию Report. Однако она отказалась от заявлений, сказав, что не располагает подробной информацией.

Отметим, что авария произошла сегодня в селе Ханабад Евлахского района. Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106" и "Picap". Получивший тяжелые травмы житель Шеки Мовсум Али оглу Мамедкеримов 1957 г.р. погиб на месте происшествия.

Жители села Беюк Дехне Шекинского района Аллахвердиев Орхан Нофель оглу (1992), Мамедкеримов Али Мовсум оглу (1986), Пирмамедов Туран Намик оглу (1988) и Мамедкеримов Махал Мовсум оглу (1991) получили травмы различной степени тяжести.

Погибший и все раненые в момент ДТП находились в автомобиле марки "ВАЗ- 2106".